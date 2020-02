Serge Crevecoeur : "Il y a eu énormément d'investissement"

Vendredi soir, le BCM Gravelines-Dunkerque s'est battu pour s'imposer 64 à 59 contre l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez. Une victoire qui fait du bien et permet à l'entraîneur Serge Crevecoeur de commencer son histoire avec son nouveau club par une victoire. Le technicien belge s'est dit satisfait de la production de son équipe devant la presse* après la rencontre.

"C'est une victoire importante. La manière avec laquelle on l'a acquise me plaît. Il y a eu énormément d'investissement, tout le monde s'est battu, il y avait vraiment de l'énergie.Les joueurs n'ont jamais rien lâché, j'ai vu de l'abnégation, de la sérénité dans les moments importants, du calme et des joueurs qui croient en ce qu'ils font. On voit bien qu'au fil du match Pau a de moins en marqué. Nous avons été consistants, on a forcé les un contre un, Pau a raté pas mal de trucs et puis on ne s'est pas fait dominer au rebond en plus."