Serge Crevecoeur avant Gravelines - Pau : "Aucune rancune"

La première expérience de Serge Crevecoeur en France ne s'était pas déroulée comme espérée. Après une difficile période de 9 défaites en 11 matchs, le technicien belge avait quitté l'Elan Béarnais début 2018. Deux ans plus tard, ce dernier a quitté Bruxelles pour rejoindre le BCM Gravelines-Dunkerque, actuel 17e de Jeep ELITE, qui joue son maintien dans la division. Pour son premier match à la tête du club nordiste, il va affronter... l'Elan Béarnais. Ce sera ce vendredi à Sportica pour la 24e journée de championnat.

"Je le répète, je n'ai aucune rancune, aucune animosité envers personne, a-t-il assuré auprès de Sud-Ouest. Au contraire, j'ai vécu à Pau une expérience extraordinaire au sens premier du terme. Sans doute me suis-je trompé parfois, mais j'ai beaucoup appris et j'en garde un bon souvenir.

(Ce premier match contre Pau) C'est rigolo ! Le premier coup de fil que j'ai reçu, c'est celui de Didier Gadou (le directeur exécutif de l'Elan). On a ri ensemble de la situation. Didier m'a dit que son fils ne voudrait sans doute plus me parler..."