Sergey Dyadechko (Monaco) : "L'injustice serait à son comble si Blois n'était pas en Jeep ELITE la saison prochaine"

Dans Monaco Matin, le président de l'AS Monaco Basketball Sergey Dyadechko est revenu sur l'arrêt de la saison 2019/20. Alors que son équipe était en tête de la Jeep ELITE, qu'il estime qu'elle avait le meilleur potentiel de l'histoire du club, il est frustré. Mais pour autant, il ne pense pas qu'il est envisageable de reprendre la saison à terme. Il donne par ailleurs son avis sur la formule potentielle de la saison 2020/21.

"L’option la plus sage serait à mon sens de siffler la fin de la saison présente et de considérer quand il sera possible de reprendre la suivante. Le virus a pris tout le monde par surprise, maintenant la tâche principale est de minimiser les risques associés à la pandémie dans l’avenir. L’objectif principal est de définir clairement le vecteur du développement. L’incertitude est l’adversaire le plus dangereux !