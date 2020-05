Sergey Dyadechko, mordu et recruteur : "J'ai revu absolument tous les matchs de l'EuroLeague cette saison"

JEEP ÉLITE

Leader de la Jeep ELITE et quart de finaliste de l'EuroCup au moment de l'arrêt de la saison 2019/20, l'AS Monaco livre un très bel exercice. Pour son président et mécène Sergey Dyadechko, le potentiel de la Roca Team était le plus élevé de l'histoire du club. De quoi nourrir des regrets mais aussi de se projeter sur l'avenir, avec l'espoir de conserver une bonne partie du groupe. Dans une entrevue donnée à Monaco-Matin puis partagée sur le site Internet du club et agrémentée de quelques questions, l'Ukrainien ne cache pas son intention de conserver plusieurs éléments

"En effet, nous allons essayer de maintenir l’épine dorsale de l’équipe. Il est difficile de dire à quel point ce sera possible maintenant. Trop de questions et d’incertitudes demeurent. Mais je suis heureux que presque tous les joueurs en relation avec l’entraîneur aient dit vouloir revenir à Monaco. Ils sont convaincus que cette équipe pourra obtenir les meilleurs résultats et ils veulent le prouver."

Il faut s'attendre à ce que d'autres joueurs à potentiel arrivent. D'ailleurs, Sergey Dyadechko, en véritable passionné, donne de sa personne pour trouver la perle rare.