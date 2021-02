Sérieux, le MSB s'impose face à Roanne

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

« Nos pertes de balles (17, au total) nous ont tué. Le Mans a proposé une défense agressive. À chaque fois qu'on est revenu correctement, il y a quelque chose qui s'est passé », relevait Jean-Denys Choulet, le charismatique entraîneur de la Chorale de Roanne, également énervé par l'arbitrage. « Quand tout le monde râle, c'est qu'il y a un problème...»

Mais à Antarès, ce sont surtout les shooteurs manceaux qui ont donné des maux de tête au coach choralien. Intenable en première mi-temps (20 points à 7/9 aux tirs pour 20 d'évaluation en 17 minutes au final), Valentin Bigote a mis le MSB - toujours privé d'Alain Koffi mais renforcé par le retour de Kenny Baptiste - sur les bons rails. « On s'est relâché défensivement, on a moins écouté les consignes », regrettait Renathan Ona Embo en conférence de presse en faisant allusion au deuxième quart-temps (perdu 31-24). C'est à ce moment-là de la rencontre que Le Mans est monté en pression. On savait que ce serait dur, on n'a pas su tenir l'intensité pendant 40 minutes. »

Elric Delord : « Je ne vois pas que les victoires : la manière compte également »

Et même avec un Valentin Bigote sur le banc au retour des vestiaires, la formation sarthoise a continué d'enfoncer le clou (60-48, 24') sur un dunk monstrueux à une main d'Ovie Soko, qui a même fait lever son président Christophe Lebouille, le poing serré. Quasiment jamais inquiétés par les Choraliens, les Manceaux ont toujours eu une dizaine de points d'avance au tableau d'affichage. Et quand, par séquence, Roanne a enchaîné les paniers, le MSB a su collectivement faire l'effort nécessaire. « Vous savez, on a de gros joueurs défensifs », rappelle Kaza Kajami-Keane en faisant référence à Terry Tarpey et Williams Narace. « La défense est quelque chose de très important pour nous. Si je mets zéro point et que je défends tout le temps et qu'à la fin du match, on gagne, ça me va. »

« Je ne vois pas que les victoires, on peut faire des supers matchs et perdre », souligne pour sa part l'entraîneur sarthois, Elric Delord. « Mais on enchaine les bons résultats. La manière compte bien plus que les résultats même si on est jugé dessus. C'était difficile car Roanne a tenté des coups. Malgré tout, on a scoré 97 points mais on a été perturbé. Défensivement, on a fait des erreurs mais c'est lié à la qualité de Roanne. »

Ce samedi soir, Valentin Bigote a guidé ses partenaires vers une cinquième victoire de rang toute compétition confondue. À la LNB maintenant d'en faire de même d'ici fin février pour éclairer la lanterne des dix-huit formations de Jeep ÉLITE, toujours dans la pénombre.

Cliquez-ici pour les statistiques

À Antarès (Le Mans),