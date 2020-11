Seule invaincue, la JL Bourg leader unique du championnat : "Ce n'est pas un hasard" prévient Savo Vucevic

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormareche

5 509 jours après le 16 octobre 2005, la JL Bourg s'est de nouveau réveillée dans le costume de l'unique leader invaincu de Jeep ÉLITE. Bien sûr, les joueurs de l'Ain n'ont disputé que quatre rencontres, quand les Metropolitans ou Dijon ont subi leur première défaite de la saison samedi après six journées. Mais la difficulté de ces quatre matchs, symbolisée par un effarant tryptique à l'extérieur (à Nanterre, Villeurbanne et Levallois), vient renforcer la légitimité du club bressan à la tête du classement.

Sur le court-terme, cette première place tient beaucoup au poignet de Danilo Andjusic, auteur du tir de la gagne samedi à Marcel-Cerdan (76-79). Mais elle est surtout le fruit du plan de construction lancé par Julien Desbottes, lors de son intronisation à la présidence de la JL en 2012, lorsque la Jeu parvenait même plus à se qualifier pour les playoffs de Pro B. C'est le sens du message exprimé par Savo Vucevic, lui qui a débarqué à Ékinox au beau milieu de l'été 2016.

« Bien sûr que c'est une fierté d'être toujours invaincu en championnat. Je suis vraiment très content que la JL puisse connaître une saison comme celle-ci. Le club le mérite. Je suis aussi très content pour mon équipe car ce sont des gars extraordinaires, qui travaillent dur. On n'a aucun problème, ils sont comme une famille. [...] Cette progression du club, c'est quelque chose qui se construit progressivement chaque année. Ce n'est pas un hasard. Il y a un esprit et une atmostphère spéciale à tous les niveaux ici. D'un point de vue du recrutement, on a toujours su amener quelque chose de plus lors de chaque saison. Ce n'est pas facile pour un club comme Bourg... Par exemple, Alen Omic nous a racontés que les gens lui disaient : "Mais où vas-tu ?! On ne sait pas où c'est. C'est un petit club, ils ne vont pas gagner un seul match en Europe." Et là, il nous répète qu'il est très content d'être venu et de pouvoir découvrir cela. C'est quelque chose qui nous rend fier. »

Étant donné l'incertitude qui règne sur la suite du championnat, la JL Bourg est presque assurée de conserver son bilan immaculé pendant de longues semaines en Jeep ÉLITE. D'ici là, le club burgien tentera de valider son formidable début de saison via une qualification pour le Top 16 de l'EuroCup.

Les pionniers de 2005

Comme dit, c'est la deuxième fois de l'histoire que Bourg-en-Bresse est seul leader du championnat de France. En 2005/06, la Jeunesse Laïque était dans la même situation après s'être adjugé le choc au sommet de la 4e journée contre Pau-Orthez (76-68). Mais c'était un autre temps, un autre monde : au sein du hangar Amédée-Mercier, devant les caméras de TPS Sport. Le calendrier avait été beaucoup moins violent à l'époque (un seul déplacement, à Hyères-Toulon, pour trois réceptions : Cholet, Roanne et l'Élan Béarnais) mais la photo d'équipe suffit à se rendre compte de certaines ressemblances : l'entraîneur de l'époque, Frédéric Sarre, est devenu GM tandis que son adjoint Gérald Simon n'a pas bougé. Enfin, auteur d'un match immense contre Pau (16 points, 4 rebonds et 5 passes décisives pour 20 d'évaluation), Slobodan Savovic est revenu en Bresse, lui aussi dans le costume d'assistant-coach. Sauf que quinze ans en arrière, c'était une immense surprise de retrouver la JL Bourg seule en tête et cela n'avait d'ailleurs pas duré (12e en fin de saison), malgré une finale des As au passage. Cette fois, on en viendrait presque à se demander si le groupe de Savo Vucevic ne serait pas l'un des favoris principaux pour le titre de champion de France...



Les pionniers en 2005/06

(photo : JL Bourg)

À Levallois-Perret,