Skills, nouvel équipementier du Mans Sarthe Basket

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Le Mans Sarthe Basket

Le club du Mans change de partenaire, après 6 années de collaboration avec Kappa. C'est Skills qui habillera désormais les joueurs du MSB. Skills est jeune marque française, co-fondée par un Manceau. La marque, qui s'appelait "l'Equip" entre son lancement en 2010 et jusqu'en 2017, a équipé l'ABC Angers en Pro B et habille toujours l'Union Féminine Angers Basket den LF2.

"Le MSB a été séduit par le fait que toutes les tenues de matchs (maillots, shorts, surmaillots, chaussettes) sont fabriquées en France dans des délais très courts", explique le club dans un communiqué, mais aussi "par le fait que la société travaille dans le respect de l'humain et de l'environnement en choisissant des techniques plus durables". En revanche, le communiqué ne dit pas encore si la marque va produire des maillots à manches, adoptés par le Mans ces dernières années et qui font débat parmis les fans, ou revenir à des jersey plus traditionnels.