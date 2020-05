Sollicité par Boulazac, Dominique Archie prolonge plutôt au CCRB

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Châlons-Reims a réussi à convaincre son ailier-fort Domique Archie (2,01 m, 32 ans) de prolonger selon Sportando. Le club marnais a dû faire face à l'intérêt de Boulazac qui voulait l'associer à Mouphtaou Yarou dans la peinture.

Dominique Archie has re-signed with Jeep Elite team Chalons-Reims, a source told @Sportando.

Archie averaged 10.7 points and 4.5 rebounds for the French team — Emiliano Carchia (@Carchia) May 31, 2020

En 2019/20, Dominique Archie apportait 10,5 points à 46,8% de réussite aux tirs dont 35,1% à 3-points, 4,7 rebonds, 1,3 passe décisive et 1,9 interception pour 11,5 d'évaluation en 25 minutes. Formé à South Carolina, l'Américain a déjà évolué en G-League, en Italie et en Belgique, où il a remporté deux fois le championnat avec Ostende. Poste 4 important défensivement, il est également capable de shooter et de driver et son expérience sera d'une grande aide lors de la saison 2020/21.

Le CCRB prolonge ainsi son deuxième joueur après avoir conservé Jessie Begarin pour les deux prochaines saisons.