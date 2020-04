Sondage : qui est la meilleure progression de la saison 2019/20 de Jeep ELITE ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien GrassetClaire MacelSimon Godet

C'est peut-être l'un des trophées le plus difficile à décerner mais aussi l'un des plus intéressants. Le trophée BeBasket de meilleure progression de la saison de Jeep ELITE 2019/20 (après 25 journées) est le quatrième et dernier après ceux du MVP, du meilleur coach et du meilleur jeune.

BeBasket vous propose neuf candidats. Trois Dijonnais avec Axel Julien, Richard Solomon et Alexandre Chassang. Le Choletais Abdoulaye Ndoye est également un candidat sérieux après sa très bonne saison qui lui vaut l'intérêt récent de l'ASVEL.

Isaïa Cordinier (Nanterre), Yanis Morin (Châlons-Reims) ont leur carte à jouer tout comme le jeune meneur Ludovic Beyhurst qui a profité de son rôle plus important à Limoges qu'à Strasbourg pour se montrer.

A vous de voter pour votre meilleure progression de la saison. Nous vous donnerons notre avis dans une vidéo disponible prochainement sur Youtube et nous reprendrons vos meilleurs commentaires.