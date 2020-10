Souffelweyersheim : Yanik Blanc remplaçant médical d'Oumarou Sylla

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Oumarou Sylla arrêté plusieurs semaines, le Basket Club Souffelweyersheim a engagé le meneur Yanik Blanc (1,85 m, 21 ans) pour le remplacer pendant son indisponibilité.

L'ancien joueur du Centre Fédéral, Poitiers et Saint-Quentin était sans club depuis le début de la préparation, après une saison au SQBB en Pro B lors de laquelle il aurait aimé décoller un peu plus (2,8 points à 45,9% de réussite aux tirs, 1,1 rebond et 1 passe décisive pour 3 d'évaluation en 9 minutes). Ce passage en Alsace va lui permettre de lancer sa saison et pourquoi pas se mettre en lumière auprès d'autres clubs.

Rappelons que Yanik Blanc a fréquenté les équipes de France jeunes avec les générations 98 et 99 (la sienne) et qu'il a été élu meilleur jeune de Pro B en 2018/19.