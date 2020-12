Speedy Smith sur son arrivée à Limoges : "J'ai regardé des vidéos sur YouTube et j'ai vu l'impact que pouvait avoir cette salle"

A peine arrivé à Beaublanc, le nouveau meneur de Limoges Kenneth "Speedy" (car il est né prématuré) Smith a répondu aux questions du Populaire du Centre. Le joueur étasunien explique pourquoi il a choisi de quitter Anvers pour rejoindre le Centre Saint-Pierre :

"Dans une carrière professionnelle, tu dois saisir les opportunités qui peuvent te rendre meilleur. Venir à Limoges était une bonne chose pour moi et je remercie Anvers de ne pas m’en avoir empêché."

A Limoges, le Floridien va jouer pour un club historique porté par une base de fan encore très importante et active. Et il en a conscience.

"J’ai regardé des vidéos sur Youtube et j’ai vu l’impact que pouvait avoir cette salle. Actuellement, tout le monde doit faire avec le Corona. J’espère que les gens et leur famille sont en bonne santé parce que j’ai hâte qu’ils reviennent dans cette salle. Je suis heureux de faire partie de ce club et j’ai envie de le partager."