Stats : Quel est le joueur le plus clutch de Jeep ELITE ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Comment définir la "clutchitude" ? En NBA, cette mesure fait bien entendu l'objet d'une statistique. Celle-ci prend en compte les matches où il y a 5 points d'écart ou moins à l'entame des 5 dernières minutes. Ci-dessous, nous avons pris tous les points des 5 dernières minutes (10 lorsqu'il y a prolongation, soit de la 36e à la 45e minute) dès lors qu'il y 5 points d'écart ou moins.

Par exemple, le 23 mars lors du match de Jeep ELITE entre l'ASVEL et Nanterre, Thomas Heurtel a marqué 9 points lors de la prolongation - après en avoir mis 2 dans les 5 dernières minutes du quatrième quart-temps -, en plus d'être à l'origine des deux autres paniers de son équipe via une passe décisive. L'Héraultais est d'ailleurs déjà présent parmi les joueurs les plus clutchs de Jeep ELITE, alors qu'il n'a joué que 5 matches pour le moment. Il faut dire que l'ASVEL a vécu des fins de matches serrées ces derniers temps (contre Dijon, Le Mans et Nanterre en sa présence). Car un joueur peut être clutch sans que l'on ait l'occasion de s'en appercevoir. En effet, si son équipe s'impose régulièrement avec un gros écart, il sera difficile de mesurer sa "clutchitude" statistiquement.

Toutefois, sur la longueur d'une saison, les joueurs ont bien des occasions de prouver leur côté clutch. A ce jeu, c'est le meneur de Cholet Michael Stockton qui devant son compatriote de Dijon David Holston en Jeep ELITE avec un cumul de 30 points marqués, contre 27 pour le lutin de la JDA.

Le classement :

Si on regarde de plus près, Michael Stockton marque régulièrement dans les cinq dernières minutes de la rencontre. Sa fin de match à Nanterre en décembre avait notamment pu le mettre en évidence devant les caméras de télévision. De même qu'en mars David Holston s'est illustré à l'Astroballe, particulièrement sur la fin de rencontre :

Mais au basket, pour réussir à marquer des points, cela passe par un enchaînement de réalisations, des deux côtés du terrain. Ainsi, nous avons produit un autre classement, celui de l'évaluation produite dès lors qu'il y a 5 points d'écart ou moins dans les 5 dernières minutes. Un classement qui permet à Paris Lee (Orléans) et Scott Bamforth (Le Mans) de passer devant le duo Stockton - Holston.