Steeve Ho You Fat (Roanne) : "On se prépare, pour quand on ne sait pas, mais on se prépare"

Après la victoire de Roanne contre Saint-Chamond en match amical, l'intérieur de la Chorale Steeve Ho You Fat s'est exprimé sur la suite de la saison, actuellement partiellement suspendue. L'ailier-fort ne cache qu'il est difficile actuellement de se projeter sur cette saison 2020-2021.

"C'est compliqué parce qu'on n'a pas de vision à long terme. On ne sait pas ce qu'il va se passer. Ce n'est pas le club mais c'est la Ligue, qui gère comme elle le peut. Le matin, on se lève, on s'entraîne. En début de semaine (dernière), on s'entraînait dur en se disant qu'on allait jouer le week-end. Et puis finalement non... Après on se disait qu'on allat jouer Dijon, finalement non. Le fait de jouer des matchs amicaux nous permet de conserver l'esprit de compétition mais le championnat c'est très compliqué. De s'entraîner c'est bien, mais on est limite en présaison. On se prépare, pour quand on ne sait pas, mais on se prépare. C'est dur.

Tout le monde est focalisé sur le plan économique du sport mais il y a les sportifs. Nous on est là. La Leaders Cup est annulée, la Coupe de France il y a des chances qu'elle soit annulée... Tout s'annule sauf que nous ça avance. On prend de l'âge (rires), on ne récupèrera pas nos saisons. On aimerait bien savoir un peu où on va, ce qui se prépare et comment. On sera peut-être solidaire entre joueurs, entre clubs et avec la Ligue."