Steeve Ho You Fat (Roanne) : "Une belle alchimie commence à apparaître"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Samedi soir, Roanne a perdu son premier match de la préparation en s'inclinant de 11 points à domicile contre la JL Bourg. En jambes depuis le début de la présaison, l'ailier-fort Steeve Ho You Fat s'exprime sur cette rencontre. Pour lui, c'était un bon test et les erreurs de la rencontre vont aider le groupe à progresser... et surtout ne plus les reproduire en match officiel !

Retour en vidéo sur la rencontre :