Steeve Ho You Fat débarque à Boulogne-Levallois pour deux ans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Laroche

Auteur de sa meilleur saison en Jeep élite, avec la Chorale de Roanne, (8,9 points et 5,1 rebonds pour 11,3 d'évaluation en 25 minutes de temps de jeu), Steeve Ho You Fat (2,01 m, 33 ans) a convaincu les dirigeants des Métropolitans 92 de s'attacher ses services jusqu'en 2023. Le club des Hauts-de-Seine qui l'a officialisé ce jeudi sur son site, comme annoncé il y a quelques jours.

Passé par le centre de formation de Cholet où il a démarré sa carrière (2007-2009), cet intérieur de devoir a écumé la deuxième division français (Antibes, Evreux, Rouen et Orchies), assurant une production statistique invariablement intéressante. Revenu à Roanne en 2019, Ho You Fat est devenu un des piliers de l'équipe entraînée par Jean-Denys Choulet. Un joueur qui a largement participé au maintien des Ligériens en Jeep ELITE (16e avec 11 victoires et 23 défaites).

Le Guyanais complètera la raquette des Metropolitans 92, aux côtés de Tomer Ginat, Miralem Halilovic et Vitalis Chikoko.