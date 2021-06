Steeve Ho You Fat vers les Metropolitans 92

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Steeve Ho You Fat (1,98 m, 33 ans ce samedi) devrait bientôt signer avec les Metropolitans 92 pour la saison 2021-2022 selon nos informations. Ayant fait le choix de ne pas conserver Bastien Pinault, Maxime Roos et Neal Sako (sous réserve qu'un club paye une indemnité de transfert), les Metropolitans 92 sont à la recherche de joueurs formés localement pour la saison prochaine. L'ancien intérieur de l'ALM Évreux serait le premier à rejoindre Lahaou Konaté, qui devrait être le seul JFL à rester puisque David Michineau est courtisé par de grosses écuries étrangères.

#JeepELITE A la recherche de joueurs formés localement pour la saison 2021-2022, les Metropolitans 92 devraient obtenir la signature de Steeve Ho You Fat, auteur d'une belle saison à Roanne. — Gabriel Pantel-Jouve (@GabrielPJ_) June 11, 2021

Cette saison, chez le seizième de Jeep Elite, Steeve Ho You Fat réalise sa meilleure saison en première division (9,4 points à 53%, 5,1 rebonds et 1,5 passe décisive pour une évaluation de 11,9 en 25 minutes). Des performances étonnantes, pour un joueur de 32 ans qui avait effectué jusque-là l'immense majorité de sa carrière en Pro B (297 matchs en neuf saisons, contre 92 rencontres en Jeep ÉLITE). Passé une première fois par la Chorale en 2014/15, le Guyanais y était revenu en 2019 sous l'égide de Laurent Pluvy et s'est progressivement imposé comme un vrai joueur majeur du championnat sous les ordres de Jean-Denys Choulet.

Roos dans le viseur de Roanne, Bourg et Orléans

Son arrivée chez les Mets pourrait compenser le départ de Maxime Roos, qui est notamment courtisé par Roanne, Bourg et Orléans. Avec Ho You Fat, les Metropolitans 92 disposeraient d'une raquette complète avec Tomer Ginat (prolongé), Miralem Halilovic (sous contrat) et Vitalis Chikoko (sous contrat).