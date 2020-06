Stéphane Gombauld, en partance pour Châlons-Reims, Mathis Dossou-Yovo à sa place à Blois ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sabine De Leest

Prêté par l'Elan Chalon en cours de saison 2019/10 à l'ALM Evreux, afin d'obtenir du temps de jeu, Mathis Dossou-Yovo (2,04 m, 19 ans) est en discussions avancées avec l'ADA Blois selon nos informations. Le club normand, qui souhaitait se faire de nouveau prêter le jeune tricolore, serait en passe de se faire doubler. En 10 rencontres, le Castelleroussin a cumulé 4,7 points à 44% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds our 5,1 d'évaluation en 14 minutes.

Au jeu des chaises musicales, Dossou-Yovo viendrait remplacer numériquement Stéphane Gombauld (2,02 m, 23 ans). Au sortir d'une excellente saison (14,8 points à 60% et 6,3 rebonds pour 17,4 d'évaluation) qui l'a superbement relancé après deux saisons d'errance entre Lille et Chartres, le Guadeloupéen pourrait poser ses valises du côté de Châlons-Reims, toujours selon nos informations. Le CCRB qui, on le rappelle, a perdu Yannis Morin et Johan Passave-Ducteil.



Après avoir un temps stagné en Pro B, Stéphane Gombauld va se voir offrir sa chance à l'étage supérieur

(photo : Théo Quintard)