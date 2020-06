Stephen Brown devrait mener le Boulazac Basket Dordogne en 2020/21

JEEP ÉLITE

Crédit photo : DR

Selon Emiliano Carchia du site Sportando, le Boulazac Basket Dordogne va confier sa mène à l'Etasunien Stephen Brown (1,80 m, 24 ans) pour la saison 2020/21. Joueur des Giessen 46ers dans le championnat allemand en 2019/20, il semble sur la phase ascendante.

Point guard Stephen Brown is drawing a lot of interest from Jeep Elite teams and he may accept an offer from Boulazac, a source told @Sportando.

Brown averaged 13ppg with 5.2apg and 2.2rpg in Bundesliga with Giesse 46ers — Emiliano Carchia (@Carchia) June 27, 2020

En effet, sorti de l'université de Bucknell en 2018 après une belle saison senior (15,1 points à 48,2% de réussite aux tirs, 4,3 passes décisives et 3,3 rebonds en 30 minutes), le natif de Manassas (Virginie) a montré ses qualités de vitesse, d'adresse et de percussion en Estonie et deuxième division turque. Elles n'ont pas échappé à Giessen qui l'a donc fait venir pour la saison 2019/20. Avant l'arrêt de la saison régulière, il tournait à 13,3 points, 2,3 rebonds et 5,1 passes décisives en 30 minutes.

Près de 43% à 3-points

Capable de créer pour les autres ou pour lui grâce à ses changements de rythme et direction, sa capacité à s'élever pour tirer en sortie d'écran (42,9% à 3-points en 2019/20), il semble parfaitement adapté à la Jeep ELITE. Reste à savoir s'il sera plus productif que les deux meneurs américains utilisés par le BBD en 2019/20, Tyler Larson et Patrik Miller, qui évoluaient eux aussi tous deux dans le championnat allemand la saison précédant leur arrivée en Dordogne.

Une fois sa signature actée, le coach Thomas Andrieux et le directeur sportif Claude Bergeaud n'auront plus qu'à trouver un renfort dans l'aile (probablement un shooteur).

L'effectif de Boulazac version 2020/21 :