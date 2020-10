Strasbourg : Axel Toupane arrêté trois semaines

Comme le laissait craindre les premiers examens, Axel Toupane (2,01 m, 28 ans) est à l'arrêt pour un moment. L'ailier international français souffre d'une "une lésion musculaire intrinsèque" aux adducteurs et doit s'arrêter pour trois semaines. Par conséquent, il ne jouera plus pour la SIG puisque son contrat de remplaçant médical de Léopold Cavalière s'arrête le 17 octobre.

"L’ensemble du club tient à remercier Axel pour son retour afin d’aider l’équipe et regrette que cette pige s’arrête si brusquement et prématurément, publie le club sur son site Internet. Axel Toupane va suivre sa rééducation avec le staff médical de la SIG Strasbourg et nous ne manquerons pas de donner de ses nouvelles dès que possible."