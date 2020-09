Strasbourg : Bonzie Colson est arrivé, il jouera contre Gries

JEEP ÉLITE

Crédit photo : SIG Strasbourg

Ca y est, la SIG Strasbourg commence à pouvoir aligner un groupe conséquent sur les entraînements. Tout comme le meneur Brandon Jefferson ce lundi, c'est l'ailier américain Bonzie Colson qui est arrivé ce mardi matin et a pu satisfaire aux tests médicaux et ainsi prendre part à sa première séance. Son coach Lassi Tuovi a indiqué qu'il serait aligné ce mercredi pour le match de préparation contre Gries-Oberhoffen, de même que Brandon Jefferson. En revanche, l'ailier tchèque Jaromir Bohacik est toujours arrêté à cause d'une lésion musculaire au mollet droit.