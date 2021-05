Strasbourg : Brandon Jefferson arrêté un mois, le club à la recherche d'un remplaçant

Voilà qui devrait mettre un terme à la saison du petit mais ô combien talentueux meneur Brandon Jefferson (1,73 m, 29 ans) même si rien est officiel à ce sujet. Sorti sur blessure lors du quart de finale de Ligue des Champions face au futur champion, Burgos, les examens médicaux ont diagnostiqué un traumatisme musculaire extrinsèque de son quadriceps gauche annonce le site officiel de la SIG Strasbourg. Son absence est ainsi estimée à un mois. Lassi Tuovi, l'entraîneur finlandais, cherche un remplaçant au Texan pour terminer les 12 matchs de la saison régulière. Cette saison, l'ancien poste 1 d'Orléans tourne à 17,2 points (dont 48% à 3-points), 2,2 rebonds et 3,5 passes décisives pour 16,2 d'évaluation en 30 minutes.

Final month of the season is questionable after suffering an injury in @BasketballCL final four against Burgos. It was a dirty play to me, but who am I to judge Just focused on what I can control and getting mentally/physically better. Thank you for the support @sigstrasbourg pic.twitter.com/z37Qet5BXE