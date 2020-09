Strasbourg - Champagne Basket annulé

JEEP ÉLITE

Crédit photo : SIG

Limité en nombre à cause des blessures de Jaromir Bohacik et Léo Cavalière mais aussi des absences d'Ishmail Wainright, Brandon Jefferson, Bonzie Colson et Axel Toupane, la SIG Strasbourg ne jouera pas comme prévu contre Champagne Basket ce vendredi 4 septembre annonce le club alsacien sur son site Internet. De son côté, le Champagne Basket, après avoir longtemps fait avec peu de joueurs professionnels, vient d'enregistrer les arrivées sur place de Travis Leslie, Jimmie Taylor et Ekene Ibekwe. L'entraîneur Cédric Heizt va donc prendre le temps de travailler collectivement avec eux.

"C’est une décision mutuelle d’annuler le match, a expliqué le directeur sportif de la SIG Nicola Alberani. Nous aurions adoré jouer mais annuler cette rencontre était la seule solution possible, car les deux équipes doivent se concentrer sur leur propre préparation. Notre pré-saison a été assez compliquée jusqu’à présent, mais nous espérons que tout cela se terminera bientôt. Nous avons hâte de récupérer Bohacik et nous nous attendons à ce que Jefferson et Colson nous rejoignent bientôt. Axel Toupane nous rejoindra également d’ici la fin de la semaine prochaine. Notre staff médical et technique doit gérer toutes ces contraintes et programmer la fin de la pré-saison, afin de récupérer ces dernières semaines malheureuses. Je tiens à les remercier pour l’excellent travail qu’ils ont accompli jusqu’à maintenant."

Strasbourg jouera son prochain match de préparation le 9 septembre contre Gries-Oherhoffen (Pro B).