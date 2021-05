Strasbourg : DeAndre Lansdowne incertain contre Bourg

Si Strasbourg a réintégré Ike Udanoh samedi soir contre Champagne Basket, le club a du se passer de DeAndre Lansdowne pour la fin de match. Le capitaine de la SIG a du sortir pour une blessure à la cheville à 35 secondes de la fin du troisième quart-temps. "Notre capitaine passera ce lundi matin des examens médicaux afin de connaître l’étendue de cette blessure et les conséquences, explique le club sur sigstrasbourg.com.

Kris Richard lui aussi incertain

Il est annoncé incertain pour le match de ce lundi contre la JL Bourg, alors que l'autre arrière, Kris Richard (remplaçant médical de Brandon Jefferson), est également incertain pour une entorse de la cheville. Pour rappel, l'équipe de Lassi Tuovi doit également se passer du pivot Yannis Morin, indisponible pour la fin de saison.

Le match de ce lundi contre la JL Bourg est important puisque Strasbourg (quatrième avec 19 victoires et 8 défaites) peut prendre le large contre Bourg-en-Bresse (cinquième avec 18 victoires et 11 défaites) dans la course pour le Top 4 de la Jeep ELITE.

« Je n’ai que deux choses en tête au moment d’aborder ce match, expliquait Lassi Tuovi au moment de préparer la rencontre ce dimanche. La première est qu’il est difficile de savoir qui jouera chez nous comme chez eux. C’est dur de préparer ce type de face à face. J’espère qu’il n’y aura pas de blessures supplémentaires des deux côtés. Ce serait dommage que ce genre de gros match soit gâché par les absences de joueurs. Nous sommes dans une petite course pour les playoffs et à la quatrième place. Ce qui est fou c’est que c’est le deuxième match de suite où nous affrontons une équipe et des joueurs contre qui nous n’avons encore jamais joué… Alors que nous sommes fin mai ! Ça complique un peu la préparation, c’est certain. Deuxièmement, je pense que, pour eux comme pour nous, cette rencontre ne doit pas être vu uniquement comme une course à la meilleure place au classement. Nous prenons les matches les uns après les autres. Peu importe l’adversaire, tout ce qui peut être pris, nous le prenons. On ne pense pas au classement. On regarde ce que l’équipe peut faire cette semaine pour gagner des matches avec les joueurs que l’on a. C’est ça que nous avons en tête afin de préparer au mieux la venue de Bourg et trouver la façon avec laquelle nous pouvons gagner ce match."