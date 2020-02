Strasbourg : Jérémy Nzeulie toujours incertain contre Limoges

Victime d'une chute chez le BC Lietkabelis, l'ailier de la SIG Strasbourg Jérémy Nzeulie est forfait depuis. Le club indique qu'il est toujours incertain pour la réception du Limoges CSP ce samedi soir pour la 22e journée de Jeep ELITE.

"Jérémy revenait fort avant cette nouvelle blessure,a commenté son coach Lassi Tuovi. Il était notre meilleur shooteur lors de ses derniers matches. Et quand on voit la manière dont il a démarré le match face à Lietkabelis, toute sa première mi-temps, c’était vraiment bien. Et il n’est pas juste un joueur de l’équipe. C’est un leader, il apporte plus que ce qu’on pense. Bien évidemment je souhaite qu’il revienne vite mais je ne sais pas s’il pourra jouer demain. Son cas évolue positivement mais c’est au jour le jour et je ne veux pas me prononcer en avance. Nous verrons bien."