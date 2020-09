Strasbourg : Jérôme Rosenstiehl nommé Directeur Exécutif

Figure de l'ombre de la SIG Strasbourg depuis 2001, Jérôme Rosenstiehl est un membre essentiel du club. Ce mardi 29 septembre, l'institution alsacienne vient d'annoncer qu'il venait d'être nommé Directeur Exécutif.

D'abord directeur sportif de 2001 à 2010, puis Manager Général Opérations de 2010 à 2015, il occupait le poste de Directeur Administratif et Financier depuis cinq ans.

Alors que Nicola Alberani, le Directeur Sportif, s'occupera du sportif, lui sera en charge de faire tourner les autres équipes. Il aura sous sa responsabilité l'équipe suivante :

"Depuis près de 20 ans, Jérôme a acquis une connaissance approfondie des différents métiers d’un club professionnel de haut niveau, a expliqué le président Martial Bellon. Il a largement démontré ses compétences, son engagement et sa loyauté. C’est pourquoi, dans le cadre de la consolidation de notre organisation, nous avons décidé, mes collègues du directoire et moi-même, de lui confier cette nouvelle mission pour engager une nouvelle ère dans le développement de la SIG Strasbourg, avec une équipe solide et expérimentée."