Strasbourg - JL Bourg annulé

La SIG Strasbourg et la JL Bourg devaient s'affronter ce vendredi soir à Vesoul. Sauf que Lassi Tuovi, le club du club alsacien, a présenté des symptômes mineurs de la COVID-19. A moins d'une semaine de la reprise officielle de la saison, les deux clubs ont préféré ne pas jouer cette rencontre. Pour tenir leurs engagements vis à vis du club organisateur, ils s'engagent à venir jouer un match amical sur place.

Voici le communiqué de la JL Bourg :

"La JL Bourg devait affronter la SIG Strasbourg ce vendredi soir à Vesoul, pour le dernier match amical de la pré-saison. Depuis la reprise de la pré-saison, les clubs de Jeep ELITE respectent un protocole exigeant face aux risques sanitaires.

Le coach strasbourgeois a présenté quelques symptômes mineurs de maladie ce matin, la SIG Strasbourg nous a donc immédiatement informé avant le départ de notre staff pour Vesoul. À moins d’une semaine du début du championnat, la précaution sanitaire est prioritaire. Pour protéger l’ensemble des joueurs et des staffs sportifs, les deux équipes ont donc pris la décision commune de ne pas disputer le match de ce vendredi 18 septembre.

D’autre part, la Jeu tient à souligner l’engagement et les efforts menés par le club de Vesoul et toute son équipe dirigée par M. Brenner, pour organiser cette rencontre dans une période aussi délicate. Nous comprenons toute la déception que cette annulation peut provoquer. En signe de notre respect et de notre considération, la SIG Strasbourg et la JL Bourg s’engagent à disputer un match sur le parquet de Vesoul dès que possible."