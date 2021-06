Strasbourg : Kris Richard de retour contre Le Mans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : SIG Strasbourg P Gigon

En manque de joueur pour affronter la JL Bourg lundi, la SIG Strasbourg va en retrouver un ce jeudi soir pour affronter Le Mans. L'arrière Kris Richard, lui même rempaçant médical de Brandon Jefferson, a repris l'entraînement mercredi matin. Il permettra à Lassi Tuovi de compter une rotation de plus à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur Thomas Hieu-Courtois, signé en provenance de Lille (Pro B), n'est pas encore qualifié. "Le retour de Kris est une très bonne nouvelle. Il va forcément nous amener une plus-value et nous aider. On a besoin d’aide à l’extérieur avec les absences", explique sur sigstrasbourg.fr le coach finlandais.