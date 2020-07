Strasbourg : l'international Tchèque Jaromir Bohacik débarque

JEEP ÉLITE

À la recherche d'un arrière-ailier étranger, la SIG Strasbourg a jeté son dévolu sur Jaromir Bohacik (1,97 m, 28 ans).

La SIG Strasbourg officialise ce jour la signature pour une saison de Jaromir Bohačík en provenance de @basketnymburk.



Hormis une expérience étrangère en Belgique lors de la saison 2014/15 sous les couleurs de Louvain, qui ne s'est pas avérée concluante d'ailleurs tant sur le plan individuel (5,4 points et 2,3 passes en 17 minutes et 28 matchs) que collectif (relégation), Bohacik a réalisé l'intégralité de sa carrière dans son pays, la République Tchèque. Le poste 3/2 a joué successivement pour Prostejov (2011/14), Prague (2015/17) et Nymburk depuis 2017. Depuis 3 saisons, le natif d'Ostrava a vu sa moyenne de points augmenter en championnat : 10,4 points puis 13 points et enfin 15,6 points. Avec un bon volume de tirs à longue distance (environ 5 tentatives à 3 points par match). Avec l'impérial club de Nymburk, il participe à chaque fois à la Ligue des Champions. Et là aussi, il se montre en constante progression offensivement. Lors de la saison écoulée, Bohacik tournait 12,1 points à 40,6% aux tirs (dont 28,6% à 3-points), 4,5 rebonds et 2,9 passes pour 11,5 d'évaluation en 27 minutes (13 rencontres).

Cadre de la sélection Tchèque, Bohacik s'est mis en lumière lors du dernier Mondial 2019 en Chine - avec une 6e place au final - en étant un des leaders, tournant à 15,2 points dont presque 43% à longue distance, 4 rebonds et 2,4 passes.

« Je suis très heureux que Jaromir nous rejoigne. C’est l’aboutissement de longues conversations cet été. C’est un joueur de niveau européen. L’équipe nationale de République Tchèque est en pleine ascension depuis l’année dernière et Jaromir est un des joueurs clés ayant permis cela. Il était pour moi l’un des meilleurs joueurs de la coupe du monde 2019. Il est capable de jouer sur les postes 3 et 2 et est capable de s’habituer au jeu de différentes manières. Il va nous amener une vraie menace extérieure, du scoring et de la dureté. Nous pourrons l’utiliser pour être un créateur de jeu à l’aile car il utilise très bien les écrans et peut porter la balle comme un meneur. Enfin j’adore son état d’esprit de combattant sur le terrain » a réagi Lassi Tuovi, le coach de la SIG sur le site officiel du club.

