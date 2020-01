Strasbourg : La réponse d'Artsiom Parakhouski attendue

JEEP ÉLITE

Après la défaite de la SIG Strasbourg contre l'AS Monaco, Vincent Collet s'est exprimé sur la signature d'un pivot. Selon nos informations, la réponse du Biélorusse Artsiom Parakhouski (2,11 m, 32 ans) était attendue samedi soir. Le club alsacien espérait annoncer sa signature ce dimanche, afin de pouvoir l'aligner la semaine prochaine à Nanterre.

Très peu utilisé en début de saison au Partizan Belgrade (2,4 points et 1,7 rebond en 8 minutes), il a en revanche connu une belle saison 2018/19 à Vilnius en Lituanie, tournant notamment à 13,7 points à 68,1% de réussite aux tirs et 7,6 rebonds en 24 minutes sur 8 matchs d'EuroCup.

Passé par les Etats-Unis, en JuCo puis en NCAA, il est professionnel depuis 2010. Passé par la Lettonie (VEF Riga), l'Ukraine (BK Boudivelnyk Kiev), la Turquie (Eskişehir), Israël (Hapoel Jérusalem), la Russie (Nijni Novgorod puis Kazan), Israël encore (Maccabi Tel-Aviv) et donc la Lituanie (Vilnius) et la Serbie (Partizan Belgrade), il possède une vraie expérience du haut-niveau. Reste à savoir s'il saura s'adapter au basket mobile et athlétique pratiqué en Jeep ELITE.