Strasbourg : Reynolds et Nzeulie forfaits contre Le Portel

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Si la SIG Strasbourg a rééquilibré son effectif en faisant revenir un arrière, Gerry Blakes, et un intérieur, Devonte Upson, les galères ne sont pas terminées pour autant. Cette semaine, Scottie Reynolds (traumatisme musculaire à l’ischio-jambiers) et Jérémy Nzeulie (traumatisme musculaire au mollet) se sont blessés à l'entraînement et ils ne pourront par conséquent pas tenir leur place face à l'ESSM Le Portel ce samedi soir au Rhénus pour la 24e journée de Jeep ELITE annonce le club. Lassi Tuovi ne pourra donc compter que sept joueurs professionnels pour cette rencontre. Plus arrière que meneur, Gerry Blakes va sans doute devoir se retrouver titulaire au poste 1.