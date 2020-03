Strasbourg : Scottie Reynolds de retour à l'entraînement

A trois jours de la réception de Boulazac, Strasbourg a reçu un renfort à l'entraînement ce mercredi. Le meneur Scottie Reynolds, arrêté depuis deux semaines en raison d'un traumatisme aux ischio-jambiers, a repris.

"J’étais content de le revoir sur le terrain, a commenté le coach Lassi Tuovi sur sigstrasbourg.fr. Il est revenu plein d’énergie. C’est un leader pour l’équipe. On a pu enfin travailler des combinaisons entre les arrières. C’était une première expérience entre Scottie, Boris, Gabe et Gerry. On les a fait jouer ensemble pour voir comment on pouvait les utiliser de différentes façons. Cela permet de mettre en pratique à l’entraînement différentes options que nous avions imaginées afin de les utiliser au mieux ensemble et en variant les combinaisons."