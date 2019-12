Strasbourg : un effectif remodelé d'ici la rentrée ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

La SIG Strasbourg pensait avoir rectifié le tir ces dernières semaines après un début de saison difficile. L'arrivée du meneur Scottie Reynolds semblait avoir donné un nouvel élan à l'équipe alsacienne. Mais la fin d'année 2019 a complètement coupé la dynamique positive, avec trois larges défaites, série en cours avant de recevoir la très belle équipe de Dijon.

Si bien que le staff cherche à modifier son effectif professionnel. Bien entendu, il y a l'objectif de signer un ailier-fort étant donné que l'Australien Xavier Cooks n'est pas venu, préférant rejoindre Sydney plutôt que de venir en Alsace avec une période d'essai. Afin de signer un poste 4, le club compte se séparer d'un de ses six joueurs étrangers actuellement sous contrat. Avec la prolongation de l'arrière Boris Dallo, c'est le Belge Quentin Serron qui était le plus susceptible de s'en aller. Reste à savoir si la fin d'année en eau de boudin de plusieurs éléments (0 point à 0/2 aux tirs en 25 minutes pour Gabe York à Limoges) ne changera pas la donne.

Jerai Grant va partir

Ce qui est sûr, c'est que plusieurs sources ont confirmé les volontés de départ de Jerai Grant. Ce dernier, qui a demandé à partir avant de réaliser deux derniers matchs catastrophiques, a été arrêté pour les matchs de Limoges et Dijon. Il aurait des offres à l'étranger, notamment en Lituanie où il évoluait la saison passée. La fin d'une union ratée entre la SIG et un joueur complètement amorphe (9 points à 57,1% de réussite aux tirs et 4,2 rebonds en 22 minutes sur 24 matchs), alors qu'il restait sur une grosse saison 2018/19 (14,5 points à 61,3% de réussite aux tirs et 8,3 rebonds en 27 minutes). Ce départ permettra néanmoins à la SIG de ne pas avoir à négocier son départ à prix d'or, sachant qu'il possède cette saison le plus haut salaire de l'équipe parmi les joueurs étrangers. De quoi permettre d'économiser pour engager un nouveau poste 5 d'impact pour les cinq prochains mois.