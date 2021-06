Strasbourg, Le Mans et les Metropolitans 92 vainqueurs, Limoges surpris au Portel

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Avec un Vitto Brown phénoménal (19 points à 7/11 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes pour 21 d'évaluation), Le Mans Sarthe Basket est parvenu à se défaire de Nanterre 92 au retour des vestiaires (95-86). Pour la dernière d’Antoine Eïto (14 points à 4/7 aux tirs et 9 passes pour 22 d’évaluation) sous les couleurs mancelles à Antarès, les hommes d’Elric Delord signent un précieux succès dans la course au Top 8.

Mauvaise opération pour le CSP pour le Top 8

De son côté, le Limoges CSP s’est pris les pieds dans le tapis à l’ESSM Le Portel (70-64). De nouveau inconstants, Nicolas Lang (16 points à 5/12 aux tirs, 2 rebonds et 5 passes pour 15 d’évaluation en 32 minutes) et ses coéquipiers s’éloignent sérieusement du Top 8. Rien n’est fait mathématiquement mais la mission s’annonce compliquée pour les protégés de Mehdy Mary. En face, Johan Passave Ducteil a dominé les débats (14 points à 6/8 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes pour 15 d'évaluation) pour permettre aux Nordistes d’assurer définitivement leur maintien en première division française.

La SIG Strasbourg malmenée

À Marcel-Cerdan, les Metropolitans 92 s’en sont sortis de justesse contre la Chorale de Roanne (75-69). Bien emmenée par Neal Sako (10 points à 5/7 aux tirs et 9 rebonds pour 18 d’évaluation), la formation d’Ile-de-France a été sérieuse après son lourd revers à Strasbourg.

Enfin, Strasbourg a dû puiser dans ses ressources pour s’imposer au Champagne Basket. Menée à la mi-temps (43-31, 20’), la troupe de Lassi Tuovi a réalisé une grosse fin de match pour s’imposer 79 à 72, avec un Bonzie Colson en monde MVP (26 points dont 3/6 à 3-points et 7 rebonds pour 29 d’évaluation).

À noter qu'avec ces résultats, Orléans disputera les phases finales de la Jeep ÉLITE, neuf ans après sa dernière participation.

Les résultats des matchs de 18h en Jeep ÉLITE :