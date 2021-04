Strasbourg, les Metropolitans et Le Mans s'en sortent à Cholet, Pau et Orléans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Après les succès de Nanterre et l'ASVEL contre l'Elan Chalon et Boulazac plus tôt dans la soirée, les Metropolitans 92 se sont imposés chez l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez (93-98). Puis c'est Strasbourg et Orléans qui l'ont emporté hors de leurs bases, à Cholet (90-97) et Orléans (79-87).

L'Elan Béarnais retombe dans ses travers en défense

Après avoir encaissé seulement 69 points puis 72 pour s'imposer contre Strasbourg et Roanne, l'Elan Béarnais a pris 98 points ce samedi de la part des Metropolitans 92. Trop pour l'emporter. Porté par leur tandem David Michineau (20 points à 7/10 aux tirs en 26 minutes) - Anthony Brown (24 points à 9/15, 5 rebonds et 4 fautes provoquées pour 24 d'évaluation en 30 minutes), les joueurs de Jurij Zdovc ont pris le dessus dans le troisième quart-temps, avec un 16 à 2 (de 52-50 à 54-66). Derrière, portés par leur adresse (62,5%, avec un excellent 13/23 à 3-points), ils ont fait la course en tête et ont compté jusqu'à 17 points (73-90) avant un retour tardif des locaux, qui ont échoué à -5 (93-98).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de Elan Béarnais vs Metropolitans 92

Strasbourg répond toujours présent en fin de match

En matière de défense passive, Cholet Basket a fait fort contre la SIG Strasbourg en première mi-temps. A la pause, les Maugeois avaient encaissé 55 points (contre 41 marqués) face à une équipe qui les impactait physiquement, notamment au rebond, à l'image d'Ike Udanoh (13 points à 2/2, 11 rebonds, 3 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 24 d'évaluation en 17 minutes). Après celle-ci, sûrement remobilisés leur entraîneur Erman Kunter, ils sont revenus avec de meilleures intentions et ont recollé durant cette rencontre. Au point de prendre jusqu'à 4 points d'avance (78-74) à 8 minutes de la fin sur un 2+1 de Chris Horton (12 points à 5/8 et 10 rebonds pour 18 d'évaluation en 33 minutes). Mais Brandon Jefferson (16 points à 5/11 et 3 passes décisives pour 11 d'évaluation en 31 minutes) a mis deux paniers à 3-points pour remettre son équipe en marche de route et son compatriote Bonzie Colson (27 points à 9/13 dont 4/5 à 3-points, 3 rebonds et 6 fautes provoquées pour 24 d'évaluation en 30 minutes), l'a imité pour donner deux possessions d'avance aux siens à l'entame du money time (87-91). Avec de nombreux choix discutables offensivements, les locaux n'ont pas réussi à égaliser et signent une troisième défaite de suite (90-97), pour être premier non relégable (6 victoires, 12 défaites). De son côté, Strasbourg (12 victoires, 5 défaites) reste troisième de Jeep ELITE.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de Cholet - Strasbourg

31 à 5 dans les 6 dernières minutes : Le Mans renverse le match à Orléans

A la peine depuis les blessures de leurs deux meilleurs scoreurs, Darius Johnson-Odom et LaMonte Ulmer, Orléans était bien parti pour sortir la tête de l'eau. A moins de 7 minutes de la fin, l'équipe de Germain Castano menait de 18 points, 74 à 56. Mais le MSB a réagi avec deux paniers à 3-points de suite pour Terry Tarpey (15 points à 5/7 et 6 rebonds pour 19 d'évaluation en 15 minutes). Puis Ovie Soko (16 points à 5/9, 10 rebonds, 5 passes décisives, 4 balles perdues et 6 fautes provoquées pour 23 d'évaluation en 30 minutes) s'est demené à l'intérieur. A 2 minutes 38 de la fin, c'est Kaza Kajami-Keane (14 points à 4/7, 2 rebonds, 4 passes décisives et 3 fautes provoquées pour 16 d'évaluation en 23 minutes) qui a fait passer son équipe sous les -10 (77-70) avec un tir primé avant de voler un ballon et d'envoyer Terry Tarpey au dunk dans la foulée. Finalement, Scott Bamforth (14 points à 4/8, 4 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 13 d'évaluation en 27 minutes) a donné l'avantage aux Sarthois (77-78) à 1 minute 18 seconde de la fin avec un panier derrière la ligne des 6,75 m. Parfaitement lancés, ils ont fini la rencontre avec 8 points d'avance (79-87). Sur les 6 dernières minutes, les joueurs d'Elric Delord (11 victoires, 6 défaites) ont passé un 31 à 5 dans les 6 dernières minutes aux locaux, qui comptent désormais 10 défaites en 17 matches.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques d'Orléans - Le Mans