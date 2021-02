Strasbourg aux forceps contre Cholet

JEEP ÉLITE

Crédit photo : SIG Strasbourg P Gigon

Opposée à Cholet ce lundi au Rhénus, la SIG Strasbourg est parvenue à l'emporter 75 à 72 au bout d'un gros combat. La troupe de Lassi Tuovi a fait la course en tête après une série à son avantage en fin de deuxième quart-temps. Elle menait 39-32 à la 28e après un 3-points de Jaromir Bohacik (11 points à 3/9 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 13 d'évaluation en 27 minutes). Toutefois, Cholet a vite recollé et c'est souvent avec une seule possession d'avance que les Alsaciens étaient devant. Une maigre marge qui s'est retrouvée dans le score final.

22 balles perdues pour Cholet

Car grâce à son activivité, notamment au rebond (31 prises à 24), Cholet n'a jamais lâché. Yoan Makoundou s'est encore mis en évidence (19 points à 8/9 et 5 rebonds pour 24 d'évaluation en 23 minutes). Mais la défense de la SIG a bien ciblé Michael Stockton (4 points, 8 passes décisives, 3 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 12 d'évaluation), auteur de seulement 2 tirs dans le champ en près de 29 minutes passées sur le parquet, et a surtout provoqué 22 balles perdues. Dans les 3 dernières minutes, les visiteurs n'ont d'ailleurs pas marqué. Une interception de DeAndre Landwsone (16 points à 7/13, 2 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions pour 17 d'évaluation en 24 minutes) sur la remise en jeu de Lasan Kromah a donné 3 points d'avance. Et comme Gregor Hrovat (13 points à 5/10 et 5 fautes provoquées en 28 minutes) a manqué la dernière tentative d'égalisation, c'est Ishmail Wainright (17 points à 6/8 et 3 rebonds pour 13 d'évaluation en 35 minutes) & co qui l'ont emporté.

C'est la sixième victoire en 10 rencontres de la SIG qui remonte petit à petit au classement, au contraire de Cholet (3 victoires et 6 défaites). Lassi Tuovi et son staff sauront certainement satisfait de l'engagement de leur groupe mais voudront sans doute proposer un meilleur basket (-5 à l'évaluation collective ce lundi soir) pour continuer à progresser.