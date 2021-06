Strasbourg avec Thomas Hieu-Courtois pour retrouver la victoire contre Le Portel

Malgré le retour à la compétition de Kris Richard, Strasbourg a perdu pour la première fois une deuxième rencontre de suite en Jeep ELITE cette saison, jeudi contre Le Mans (83-88). Ce dimanche, la SIG va tâcher de mettre fin à cette mini-série. Pour cela, il faudra l'emporter sur le parquet de l'ESSM Le Portel. Pour ce match, l'effectif de Lassi Tuovi sera un peu plus complet puisque Thomas Hieu-Courtois, arrivé de Lille (Pro B) dans la semaine a été qualifié.

« Il nous amène de la fraicheur et de l’énergie, explique l'entraîneur de la SIG sur le site Internet de son club. Mais, comme lors de l’arrivée de Kris, l’erreur serait de se concentrer sur lui et sa performance. Il va nous aider petit à petit de plus en plus. Quand Kris est arrivé, il y a eu un bon boulot du reste de l’équipe autour de lui. L’objectif est le même avec Thomas. Il va donner des minutes pour aider Ish (Wainwright), Ike (Udanoh) et nous protéger un peu plus contre les fautes, en plus d’apporter ses qualités.

Il est ouvert et très intelligent. Quand il est sur le terrain il analyse et sent le jeu. Quand tu es à 3 passes décisives en moyenne en Pro B en étant pivot, cela montre que tu sais jouer collectif. S’il peut nous apporter un panier à 3-points, prendre des rebonds offensifs, c’est bien, mais le plus important est le collectif et notre jeu de passes. Avoir un gars qui s’inscrit dans ce registre est une excellente chose."