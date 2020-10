Strasbourg bat Orléans, Jefferson brille face à son ancienne équipe

JEEP ÉLITE

Calendrier bouleversé oblige, on jouait ce mercredi, jour inhabituel pour la Jeep Élite, une rencontre de la... 8e journée. Et pour son premier match de championnat au Rhenus cette saison, après deux déplacements au Mans (défaite), et à Chalon (victoire), la SIG arborait son joli maillot spécial "octobre rose", et un tout aussi joli jeu d'attaque qui lui a permis de frôler la barre des 100 points mais surtout de battre Orléans, 97-91.

Le Strasbourgeois Brandon Jefferson (photo), qui faisait face à son ancienne équipe, a sorti un match inversement proportionnel à sa modeste taille (1,73m). Le meneur, après avoir mis son talent de scoreur au service de l'OLB durant deux saisons, a signé 28 points (dont 5/7 à 3 points), et c'est lui qui a permis à la SIG de se mettre à l'abris en fin de rencontre, bien épaulé par un Bonzi Colson encore excellent (24 points, 9 rebonds).

Côté Orléans, le gros double double de Luke Fisher (11 points, 16 rebonds) n'a pas suffi, pas plus que les 18 points de Giovan Oniangue.

