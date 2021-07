Strasbourg conforte Lassi Tuovi et son staff jusqu'en 2023

JEEP ÉLITE

La saison du renouveau à la SIG Strasbourg a été des plus réussie. Le club alsacien, qui a entamé un nouveau cycle en 2020, a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions (BCL) et des phases finales de Jeep ELITE. En toute logique, la direction a décidé de conserver son staff. Surtout, les contrats de l'entraîneur principal, Lassi Tuovi, et de ses deux assistants, Romain Leroy (spécialiste de l’analyse vidéo et du scouting) et Frank Kuhn (en charge du développement technique et physique des joueurs), sont désormais tous liés au club jusqu'en juin 2023.

« Je tiens à remercier le Président Martial Bellon et le Directoire, Jérôme Rosenstiehl et Nicola Alberani pour leur confiance depuis février 2020, a commenté Lassi Tuovi. Depuis, la période était vraiment spéciale, mais je remercie club de m’avoir protégé en tant que jeune coach tout en me laissant mettre en place les choses à ma façon. J’ai fait des erreurs par moment, mais j’apprends et le club m’a toujours montré sa confiance. Je suis plus qu’heureux et enthousiaste de cette extension de contrat qui doit me permettre de rester plus longtemps au club et dans cette magnifique ville qui est devenu ma deuxième maison. De plus, en tant que coach, c’est important de pouvoir compter sur cette unité avec mon staff et mutualiser sur ce que nous avons commencé à reconstruire cette année. Nous avons appris et chacun trouvé de mieux en mieux son rôle. Ce travail continue dès cet été en nous associant aux bonnes personnes, humbles et travailleuses comme Frank et Romain au sein de notre staff, afin d’aider les joueurs et le club à être meilleurs chaque jour. Nous allons continuer à avancer en respectant l’identité et l’ADN autour desquels nous avons construit cette saison. Elle s’est terminée il y a une semaine, mais nous sommes déjà tournés vers le futur depuis un moment et notre réflexion n’est pas du ‘‘saison par saison’’. C’est un projet à long terme ».

Lassi Tuovi, Frank Kuhn et Romain Leroy sont sous contrat à la SIG jusqu'en 2023 comme Léopold Cavalière, Yannis Morin, Jean-Baptiste Maille, DeAndre Lansdowne et Ike Udanoh. De quoi miser sur la stabilité avec un staff et un noyau dur en place. Le directeur sportif Nicola Alberani va désormais devoir compléter l'équipe, en remplaçant les forts joueurs que sont Bonzie Colson, Brandon Jefferson et Ishmail Wainright.