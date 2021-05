Strasbourg devrait se renforcer, Kris Richard en approche ?

Rentrée de Nijni Novgorod avec plusieurs joueurs touchés physiquement, comme Brandon Jefferson (cuisse), la SIG Strasbourg s'apprête à vivre un rythme infernal sur le dernier mois de compétition. A tel point que le staff et le directeur sportif Nicola Alberani songent à renforcer le groupe. Ainsi, des contacts ont été noués avec l'arrière Kris Richard (1,96 m, 32 ans). Si le journaliste grec Christos Harpidis annonce que le double champion de Roumanie va finir la saison en Alsace, à ce stade rien n'est encore acté.

Kris Ritchard who started the season in Zielona Gora,signed for the remainder in SIG Strasbourg.@sigstrasbourg #JeepElite #BCL #VTBL @basket_zg @LNBofficiel #basketballcl #7dayseurocup