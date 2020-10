Strasbourg enfonce Chalon, Le Mans et Limoges assurent à la maison

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

La Sig a décroché sa première victoire de la saison à l’issue d’une deuxième mi-temps maîtrisée au Colisée et grâce à un Bonzie Colson omniprésent (20points, 10 rebonds, 6 passes décisives). Côté chalonnais, à l’image d’un Buckner en difficulté (6points à 2/6 et 5 rebonds), les hommes de Julien Espinosa ont enregistré une troisième défaite de suite sous les huées du Colisée.

La maladresse a régné au début de rencontre pour les deux formations.Au coude à coude, chalonnais et strasbourgeois sont en panne de réussite à l’image de Garett Sim (1/11 au shoot) et Brandon Jefferson (1/10). Seul joueur à surnager dans les premières minutes, IshmaelWainright a inscrit 8 des 13 points de son équipe lors du premier quart-temps.

Après quelques coups d’éclats de Teyvon Myers, les Bourguignons ont rejoint les vestiaires avec un léger avantage (29-25).

Bonzie Colson sonne la révolte

Avec un pourcentage en hausse et un rythme plus élevé, les Strasbourgeois ont entamé la deuxième mi-temps du bon pied. Avec un Bonzie Colson impérial, les Alsaciens ont infligé un 17-3 en 5 minutes pour débuter le troisième acte. Asphyxiés, les locaux n'ont plus trouvé le chemin du panier.

Les hommes de JulienEspinosa ont pu compter sur la paire Myers (17points, 5 rebonds et 5 fautes provoquées) Hesson (16 points) pour rester en vie à dix minutes de la fin. Bonzie Colson a alors poursuivi son chantier pour permettre aux Sigmen d'enfoncer le clou. La grosse pression défensive et les nombreuses balles gagnées en fin de rencontre ont assommé l’Elan.

A l’image d’un dunk facile raté en contre-attaque par Eric Buckner, certains joueurs cadres sont passés au travers. Déjà dans le dur depuis le début de saison, l’axe 1-5 non performant, n’a pas convaincu. DJ Cooper termine avec 2 points, 5 passes décisives et 2 balles perdues. Score final: 54 –76.

La paire Lang-Boutsiele brille encore

Dans les autres rencontres de la soirée, Le Portel a tenu une mi-temps sur le parquet de Limoges (37-36), craquant dès le retour des vestiaires après un 15-2 infligé par le CSP, un passage marqué par cinq paniers à 3 points signés DeMarcus Nelson, Hugo Invernizzi, Philip Scrubb ou encore Nicolas Lang (54-40). En pleine confiance, le collectif limougeaud a maintenu puis accentué l'écart, avec la paire Beyhurst-Boutsiele en fin de troisième quart-temps (71-55) et un tandem Lang-Boutsiele concerné jusqu'à la fin.

A l'arrivée, Limoges l'a emporté de 23 points, (91-68), soit autant que le meilleur marqueur du match, Nicolas Lang, auteur d'un joli 5/9 derrière l'arc.

Scott Bamforth passe en force

C'est au Mans qu'il y a eu le plus de suspense, dans la rencontre entre le MSB et Gravelines-Dunkerque. Les Manceaux ont dû batailler ferme pour signer une deuxième victoire consécutive à domicile. Un succès qui porte la marque du collectif avec 7 joueurs à 7 points et plus mais aussi 21 passes décisives sur 24 paniers marqués.

Scott Bamforth (11 points, 5 passes) a une nouvelle fois été décisif, cette fois avec deux précieux services dans le money-time pour des paniers faciles d'Egidijus Mockevicius et de Williams Narrace, sur un dunk qui a offert trois longueurs d'avance au MSB (62-59). Scott Bamforth a ensuite répondu du tac-au-tac au 3 points de Corey Davis (21 points) avant de rendre un parfait 4/4 au lancer-franc, offrant un court mais précieux succès aux Sarthois (69-64).