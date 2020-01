Strasbourg et Travis Trice se séparent

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Plus satisfaisant sportivement et même dans l'état d'esprit depuis un mois, le meneur de jeu Travis Trice (1,83 m, 26 ans) quitte la SIG Strasbourg. L'Américain, qui a connu quelques clashs avec des membres du staff ces dernières semaines, s'en va, laissant à la SIG la possibilité d'engager deux renforts étrangers à l'intérieur, un poste 4/5 et un vrai point d'ancrage au poste 5. Il va rejoindre la formation italienne de Brescia selon nos informations.

Talentueux et capable de fulgurances, Travis Trice a tourné à 10,9 points à 35,7% de réussite aux tirs, 2 rebonds et 2,2 passes décisives en 24 minutes de moyenne, toutes compétitions confondues (23 matchs, dont 14 comme titulaire). S'il aura réalisé un carton, chez Le Portel en début de saison, et un autre gros match au Mans, il n'a plus passer la barre des 7 d'évaluation en Jeep ELITE sur les quatre dernières rencontres, toutes perdues par son équipe. Il a eu du mal à s'adapter au jeu de Vincent Collet tout comme Vincent Collet a eu du mal à s'adapter au profil de ce meneur scoreur.

En relai de Scottie Reynolds, le staff devra désormais responsabiliser Boris Dallo voire même Quentin Serron à l'occasion. Sans oublier le jeune Jayson Tchicamboud (U18) à terme.

L'effectif actuel de la SIG Strasbourg :