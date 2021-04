Strasbourg face à l'ASVEL : "Est-ce qu’on a appris quelque chose depuis Monaco ?" se demande Lassi Tuovi

Après avoir reçu l'AS Monaco (défaite 70-82) vendredi puis Roanne (victoire 87-74) dimanche, la SIG Strasbourg accueille cette fois l'ogre du championnat, l'ASVEL, tout juste auréolé de sa victoire en Coupe de France. Les Rhodaniens, même s'ils ne seront pas au complet, semblent avoir mis les bouchées doubles en Jeep ELITE maintenant que l'EuroLeague est terminée. La SIG, fatiguée par cet enchaînement des rencontres, s'attend à un gros défi.

"Il faudra être capable de faire de gros efforts, prévient l'entraîneur Lassi Tuovi sur sigstrasbourg.fr. On a tous vu leurs matches en EuroLeague et les victoires qu’ils ont été capable d’aller chercher. Avant de penser tactique il faut se tenir prêt à faire les efforts nécessaires face à ce genre d’équipe. Quand tu as (Thomas) Heurtel, (Moustapha) Fall et d’autres devant toi, tu dois être certain de faire les efforts qu’il faut, sinon..."