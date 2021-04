Strasbourg fait tomber l'ASVEL, Dijon, Limoges, Cholet, Orléans et les Metropolitans également vainqueurs

JEEP ÉLITE

Crédit photo : SIG Strasbourg P Gigon

Après les deux rencontres démarrées à 19h, remportées par les deux Elans, six autres rencontres de Jeep ELITE avaient lieu ce mardi soir, pour la 32e journée de championnat. Dans le choc de la soirée, Strasbourg a mis fin à la série de l'ASVEL.

Strasbourg confirme repousse l'ASVEL

Après sa victoire en Coupe de France, l'équipe de T.J. Parker a été victime d'un relâchement. Privée de Norris Cole, Guerschon Yabusele, William Howard et Derrick Walton Jr., elle a manqué de consistance face à la SIG Strasbourg qui de son côté a tiré les leçons de sa défaite contre Monaco vendredi dernier. Portés par son duo Brandon Jefferson (24 points à 8/15 aux tirs, 3 passes décisives et 8 fautes provoquées pour 20 d'évaluation en 32 minutes) - Bonzie Colson (29 points à 8/15 aux tirs et 10/10 aux lancers francs, 6 rebonds et 5 fautes provoquées pour 27 d'évaluation en 32 minutes), les joueurs de Lassi Tuovi ont passé 27 puis 28 points dans les deuxième et troisième quart-temps. De quoi faire la différence. Malgré les efforts de Thomas Heurtel (10 points à 4/11, 4 rebonds, 11 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 13 d'évaluation en 25 minutes) et Antoine Diot (14 points à 4/7 à 3-points), les Rhodaniens ne se sont pas parvenus à créer le hold-up (98-95). Après 4 victoires de suite en championnat, ils sont stoppés (11 victoires, 6 défaites) et restent donc à distance de la SIG (15 victoires, 6 défaites) au classement.

Strasbourg reste troisième de Jeep ELITE derrière Dijon (16 victoires, 4 défaites) qui n'a pas tremblé à Châlons-en-Champagne (80-90) face au Champagne Basket (7 victoires, 12 défaites) qui compte désormais autant de victoires que le premier relégable, l'Elan Béarnais.

Boulazac très loin du premier non-relégable

A la lutte pour la cinquième place, on trouve les Metropolitans 92 (14 victoires, 8 défaites) et la JL Bourg (14 victoires, 8 défaites). Pendant que l'équipe de Jurij Zdovc enfonçait (85-91) un peu plus la lanterne rouge Boulazac (3 victoires, 15 défaites) grâce une fin de match mieux gérée (22-29 dans le dernier quart-temps, avec un Lahaou Konaté décisif) et un axe David Michineau (20 points à 7/12, 4 rebonds, 2 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 20 d'évaluation en 22 minutes) - Vitalis Chikoko (18 points à 8/11, 16 rebonds, 4 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 34 d'évaluation en 30 minutes) performant, la JL Bourg s'est inclinée à Orléans (78-70).

Comme les Mets, l'OLB (9 victoires, 11 défaites) s'est appuyé sur un axe 1-5 Paris Lee (20 points à 7/12, 5 rebonds, 10 passes décisives, 4 interceptions, 4 balles perdues et 7 fautes provoquées pour 28 d'évaluation en 36 minutes) - Luke Fischer (14 points à 6/10, 12 rebonds, 2 contres, 2 interceptions et 3 fautes provoquées pour 23 d'évaluation en 27 minutes), bien aidé par le nouvel ailier Tahjere McCall (14 points à 6/7, 9 rebonds et 2 passes décisives pour 22 d'évaluation en 33 minutes), pour faire la différence dans le troisième quart-temps (21-9). Orléans a bien réagi après sa dure défaite contre Nanterre mais reste à une victoire du huitième, Limoges (10 victoires, 10 défaites).

Limoges, plus à l'aise à l'extérieur

Privé de son bouillant public à Beaublanc, Limoges est-il plus à l’aise loin de ses bases ? Sur les six derniers matchs de Jeep Élite, le CSP restait sur trois défaites à domicile (Roanne, Dijon, Strasbourg) mais... trois victoires à l'extérieur (Boulazac, Cholet, Bourg). Série qui s’est donc poursuivie ce mardi avec un large succès à Nanterre. Tout de suite dans le coup, avec ses deux recrues de luxe en fer de lance - Maciej Lampe (19 points et 8 rebond) et Bruno Caboclo (14 points et 7 rebonds), qui vient de prolonger jusqu’à la fin de saison - l’équipe de Mehdy Mary a vite pris le large et n’a cessé de creuser l’écart et équilibre son bilan (10 victoires, 10 défaites).

Dépassé par l’adresse à 3-points (14/30, dont 4/4 pour l'ancien Nanterrien Hugo Invernizzi) et le collectif des visiteurs (28 passes décisives), concassé au rebond (40 à 25), Nanterre n’a jamais trouvé la réponse. Comme à son habitude, Isaïa Cordinier s'est démené (14 points, 4 rebonds, 4 passes) mais en vain, tandis que Victor Wembanyama a bénéficié du plus gros temps de jeu de sa jeune carrière (25 minutes pour 10 points, 4 rebonds et 3 contres) et livré un duel d’envergure (au sens propre) face à Caboclo. Pour ne rien arranger aux difficultés d’une équipe qui lutte en queue de peloton, Marcquise Reed s’est blessé et a dû sortir porté par ses coéquipiers.

Cholet (8 victoires, 12 défaites) passe devant Nanterre (7 victoires, 12 défaites) au classement. Les Maugeois ont fait craquer Roanne (9 victoires, 13 défaites) dans le final. Devant de 3 points (64-61) à 6 minutes de la fin, ils ont confié leur destinée au duo Lasan Kromah (24 points à 7/14 en 26 minutes) - Gregor Hrovat (14 points à 4/6, 5 rebonds et 5 passes décisives pour 20 d'évaluation en 32 minutes) dans le money time pour faire la différence et s'imposer 83-72.

Les résultats du mardi 27 février en Jeep ELITE :