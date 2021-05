Strasbourg l'emporte à Dijon après prolongation, Monaco s'en sort à Bourg... Les 9 résultats de la soirée

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

L'AS Monaco, leader de Jeep ELITE, s'est imposée d'un petit point sur le parquet de la JL Bourg ce mardi. La Roca Team a notamment pu compter sur l'action décisive d'Abdoulaye Ndoye en toute fin de match. L'arrière a stoppé Danilo Andjusic avant de marquer sur la contre-attaque. Plus globalement, la partie a été serrée tout le long mais alors que Luka Asceric avait donné l'avantage aux siens à 57 secondes de la fin, l'équipe de Zvezdan Mitrovic a finalement repris le dessus pour signer sa 21e victoire de la saison, en 25 rencontres.

C’était chaud Menée d’un point, la #RocaTeam a fait le stop défensif et a mené une contre-attaque éclair finie par Abdou @Ndoye_11 à 15 secondes du buzzer pic.twitter.com/sIv7ec0qGw — AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) May 25, 2021

A Dijon (21 victoires, 6 défaites), Strasbourg (18 victoires, 7 défaites) a été la première équipe à s'imposer cette saison en Jeep ELITE. Après avoir compté jusqu'à 12 points de retard, les Alsaciens sont remontés et ont arraché la prolongation sur un 3-points de DeAndre Lawsdowne. Bien lancés par Jaromir Bohacik en attaque (21 points à 7/9, 3 rebonds et 3 passes décisives pour 25 d'évaluation en 25 minutes) et Jean-Baptiste Maille en mission sur Axel Julien (12 balles perdues), les joueurs de Lassi Tuovi ont fini par l'emporter 87 à 81. Bonzie Colson a fini à 30 points à 11/17 et 5 rebonds en 31 minutes).

L'ASVEL a autant de défaites que Dijon

Dijon n'a plus beaucoup de marge sur l'ASVEL (21 victoires, 6 défaites) qui s'est imposée sans difficulté face aux Metropolitans 92 (16 victoires, 12 défaites), 83 à 61. T.J. Parker a pu faire tourner avec cinq joueurs entre 9 et 14 points (Matthew Strazel).

Plus bas au classement, dans la course au top 8, Limoges est revenu à hauteur d'Orléans (14 victoires, 13 défaites). Le CSP s'est difficilement imposé contre Cholet, 77 à 71. Si Hugo Invernizzi ne semblait pas content de l'individualisme de certains, l'équipe a tout de même fini à 23 passes décisives avec six joueurs à 10 points ou plus.

Nanterre plus si loin du Top 8

Question de point-average, l'équipe de Mehdy Mary reste derrière l'OLB. La formation loiretaine est tombée sur une équipe de Nanterre de nouveau portée par son adresse à 3-points (11/20), notamment de Victor Wembanyama (2/3) auteur du premier double-double de sa carrière (14 points à 6/7 et 10 rebonds en 27 minutes) et du dernier venu Brock Motum (24 points à 8/11 dont 3/4 à 3-points). Avec 13 victoires en 28 matches, Nanterre peut encore espérer finir dans le top 8.

Boukichou donne la victoire au BCM

Nanterre est donc hors de danger pour la course au maintien. Champagne Basket prend aussi de l'avance (11 victoires, 16 défaites) après sa victoire contre la lanterne rouge Boulazac. Et si la performance n'était pas collective (11 passes décisives), l'équipe de Cédric Heitz a fait le boulot. Derrière, l'Elan Béarnais et Gravelines-Dunkerque ont signé leur dixième victoire en 28 rencontres. L'EBPLO a montré sa capacité à défendre sur le parquet de Le Portel (58 points encaissés, dont 10 dans le premier quart-temps) mais aussi à marquer à 3-points (14/29). De son côté, Gravelines-Dunkerque s'en est tiré d'un rien contre l'Elan Chalon (89-88), prenant sa revanche du match aller perdu en Bourgogne d'un point. A l'époque, Gavin Ware avait dévié le tear drop de Jordon Crawford et l'Elan l'avait emporté. Cette fois, c'est l'autre pivot de l'effectif, Khalid Boukichou (13 points à 5/6 en 16 minutes), qui a marqué le panier de la gagne.

Du coup, l'Elan Chalon (9 victoires, 19 défaites) est premier relégable, derrière Roanne et Cholet qui ont le même bilan.

Les résultats du mardi 25 mai en Jeep ELITE :