Strasbourg ne va plus recruter annonce Martial Bellon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : SIG TV

Lors de son discours devant les partenaires mercredi soir après la défaite contre Sassari en Ligue des Champions, le président de la SIG Strasbourg Martial Bellon a prévenu que le club, en difficulté financièrement, ne recruterait plus de joueur (sauf grosse opportunité) d'ici la deadline le 29 février. Gabe York, dont le départ a longtemps été évoqué et qui semblait bel et bien sur le départ après la débâcle contre Monaco, devrait donc donc resté.

Pour justifier les difficultés économiques du club, Martial Bellon a annoncé que la SIG avait du verser un mois de salaire à Travis Trice et Jerai Grant pour qu'ils s'en aillent et que les objectifs commerciaux n'ont pas été atteints (une baisse annoncée de 10% dans les recettes) en raison des mauvais résultats de la saison 2018/19. Il faut aussi rappeler que le salaire non investi sur le poste 4 (pour remplacer Xavier Cooks) a servi à recruter Scottie Reynolds et que l'économie du salaire de Ludovic Beyhurst (prêté à Limoges) a permis d'engager Boris Dallo pour toute la saison.

Avec une équipe limitée, la SIG n'aura pas d'autre choix que de viser le maintien en Jeep ELITE. Ce qui ne sera pas chose aisée.