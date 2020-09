Strasbourg prend le dessus sur Bamberg

Deux jours après avoir du annuler son déplacement à Vesoul pour affronter la JL Bourg, la SIG Strasbourg (rassurée après le test négatif à la COVID-19 de Lassi Tuovi) a reçu l'équipe allemande de Bamberg dimanche au Rhénus. Devant de bout en bout, la formation alsacienne s'est imposée 104 à 91.

Dans un match qualifié de "très intense", les Strasbourgeois ont fait parler la poudre et avaient déjà marqué 56 points à la mi-temps ou encore 82 après 30 minutes de jeu. La marque a été très bien répartie avec pour cinq meilleurs marqueurs les cinq derniers arrivés (ou de retour de blessure) : Toupane (16 points), Bohacik (15), Colson (15), Wainright (14) et Jefferson (10).

"Ce match représente assez bien ce que j’espérais, a commenté l'entraîneur Lassi Tuovi. Je comptais sur mes joueurs pour mettre l’intensité nécessaire et pour jouer le basket que je souhaite que nous produisions cette saison. Je comprends tout à fait que, pour le moment, nous ne pouvons pas être à 100% tout le temps et sur de longues périodes. C’est ce qui explique que notre intensité en défense chute, lorsqu’on est un peu fatigué et on provoque des erreurs. Mais, d’un autre côté, quand je vois que nous jouons ce match avec Ishmail (Wainright) qui vient d’arriver mais qui fait de bonnes choses, Axel (Toupane) qui n’avait pas joué depuis longtemps, je pense que c’est normal de faire des erreurs. Mais l’intensité que nous devons mettre en défense je suis certain que nous pourrons la mettre plus longtemps samedi prochain. Maintenant il faut être lucide et pas simplement dire « ok, nous avons une semaine de plus pour travailler donc nous allons arriver au Mans plus forts » ! Ce serait une grosse erreur. Mais globalement je suis satisfait de ce que nous avons produit aujourd’hui et par cette victoire."