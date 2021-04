Strasbourg renverse Nanterre, Le Mans et Bourg sereins

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Tanguy Bazanté

Après les succès de l'Elan Béarnais et Dijon à Roanne et Limoges, trois matches de la 29e journée de Jeep ELITE ont eu lieu ce mardi soir. Le Mans s'est facilement imposé (90-81) contre une équipe de Le Portel diminuée, Bourg-en-Bresse a situé une deuxième victoire de suite à l'extérieur en l'emporter à Boulazac (68-81) et Strasbourg a pris le dessus en fin de match sur Nanterre (86-81).

Nanterre pensait sortir la tête de l'eau. Et puis...

Après avoir démarré la rencontre sur des chapeaux de roue (4-19), Nantere a fait la course en tête à Strasbourg. Comme samedi à Pau, la SIG a longtemps peiné offensivement, avec une adresse à 3-points en berne (2/19 à 3-points en cours de quatrième quart-temps). Mais grâce à une vraie abnégation, une grosse présence au rebond, et notamment offensif (15 prises), ils ont fini par recoller. Et si Isaïa Cordinier (20 points à 7/12 aux tirs, 4 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et 6 fautes provoquées pour 21 d'évaluation en 38 minutes) les a repoussé un temps, le retour de l'adresse à 3-points (3/6 dans le final) a permis de faire la bascule pour la SIG, qui s'est logiquement imposée (96 à 70 à l'évaluation collective) 86 à 81. Bonzie Colson a encore brillé (22 points à 8/14, 8 rebonds et 5 fautes provoquées).

Après sa défaite à Pau, Strasbourg (11 victoires, 5 défaites) reprend sa marche en avant. Si bien sûr, tout n'a pas été parfait (17 passes décisives pour 16 balles perdues), la force de caractère de ce groupe n'est plus à prouver. Du caractère, l'entraîneur Pascal Donnadieu aimerait que son groupe en montre. L'équipe est désormais relégable (5 victoires, 11 défaites) derrière l'Elan Béarnais (6 victoires, 13 défaites).

Ca va mieux pour la JL Bourg

La JL Bourg (12 victoires, 6 défaites) suit Strasbourg au classement de la Jeep ELITE. Les Bressans se sont imposés chez la lanterne rouge du championnat, Boulazac (3 victoires, 13 défaites), qui n'est pas facile à jouer en ce moment. En s'appuyant sur une rotation réduite (huit joueurs utilisés 5 minutes ou plus), Savo Vucevic a mené ses troupes à une facile victoire (104 à 65 d'évaluation collective), 81 à 68 au Palio. Quatre joueurs ont marqué 13 points au moins, dont Alen Omic (13 points à 5/6, 12 rebonds et 3 passes décisives pour 26 d'évaluation) et Codi Miller-McIntyre (16 points à 6/11, 2 rebonds, 5 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 19 d'évaluation). Boulazac, désormais à 3 victoires du premier relégable, doit vite retrouver le succès. Mais pour cela, il va falloir faire des coups. A commencer ce samedi par la réception de l'ASVEL.

Avec Soko et Bamforth, ça va mieux pour Le Mans

Après sa défaite à Roanne, Le Mans a de suite rebondi en s'imposant 90 à 61. Il faut dire que le MSB a retrouvé Scott Bamborth (18 points à 7/12, 3 rebonds et 3 passes décisives pour 17 d'évaluation en 25 minutes) et Ovie Soko (21 points à 6/10, 6 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 8 fautes provoquées pour 26 d'évaluation en 22 minutes) alors que l'ESSM a fait sans Georgi Joseph. A la mi-temps, les Sarthois menaient déjà 53 à 28.

Le Mans reste septième du championnat (9 victoires, 6 défaites), loin devant le huitième, Limoges (8 victoires, 9 défaites), qui devance de peu plusieurs équipes, comme Le Portel (7 victoires, 11 défaites).