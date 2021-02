Strasbourg résiste au retour des Metropolitans 92

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Strasbourg P Gigon

Avant la rencontre, Lassi Tuovi, avait loué la défense et la discipline des Metropolitans. On s'est d'abord demandé si le coach strasbourgeois ne s'était pas moqué de nous, tant son équipe s'est donné du mal pour le faire mentir, infligeant un terrible 28-10 dans le deuxième quart, prenant jusqu'à 24 points d'avance au retour des vestiaires (51-27). Puis on a compris, les Franciliens revenant dans le match en verouillant tout, limitant la SIG à 24 points après la pause. Mais les visiteurs ont su trouver la resource pour tenir, signant une 4e victoire de rang en Jeep Élite, 71-63.

