Strasbourg retrouve le succès contre Roanne

Moins de deux jours après sa défaite contre l'AS Monaco, la SIG Strasbourg a retrouvé la victoire en battant la Chorale de Roanne 87 à 74 ce dimanche au Rhénus. Les Alsaciens, pas dans le bon ton défensivement, ont peiné en première mi-temps (25 points encaissés après un quart-temps). Heureusement, Jayson Tchicamboud a mis deux paniers à 3-points pour maintenir son équipe à flot. Puis Brandon Jefferson a redonné l'avantage aux siens sur un tir primé dans le corner (42-40).

Auteurs d'une deuxième mi-temps bien plus cohérente, avec 34 points encaissés (et un total de 21 balles perdues provoquées), les Strasbourgeois ont pris le dessus, avec la belle contribution de Jaromir Bohacik (22 points à 8/10 aux tirs dont 5/6 à 3-points et 3 passes décisives pour 23 d'évaluation en 23 minutes) en plus de Brandon Jefferson (16 points à 6/10 et 7 passes décisives pour 23 d'évaluation en 32 minutes). A eux deux, ils ont réussi 9 des 13 paniers à 3-points (sur 30 tentatives) de leur équipe. Privé de Renathan Ona Embo, Ronald March et Juvonte Reddic, Roanne a manqué de répondant, s'en remettant souvent à Sylvain Francisco (20 points à 7/17, 2 rebonds, 2 passes décisives et 5 balles perdues pour 11 d'évaluation en 33 minutes) pour tenter de faire la différence, en vain.

Strasbourg remporte son 14e match (en 20 rencontres) et va maintenant tenter de réaliser un gros coup contre l'ASVEL, mardi. De son côté, Roanne (9 victoires, 12 défaites) va se tourner vers le déplacement à Cholet, également prévu ce mardi.

