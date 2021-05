Strasbourg sans Jefferson ni Morin sur la fin de saison : "Construire avec les armes que l’on a sur le moment"

Jeudi dernier, la SIG Strasbourg a repris sa saison de Jeep ELITE avec une défaite sur le parquet de l'ASVEL. Sur ce match, le club alsacien a perdu son pivot Yannis Morin pour la fin de saison. L'international français souffre d'une fracture du gros orteil et rejoindre Brandon Jefferson à l'infirmerie. Cela n'a pas empêché l'équipe de Lassi Tuovi de battre le BCM Gravelines-Dunkerque samedi. L'entraîneur finlandais ne veut pas regretter toutes ces absences et se concentrer sur le match à venir contre Dijon, de ce mardi soir à 18h30.

"Nous devons trouver des solutions en nous appuyant sur nos forces, commente-t-il sur sigstrasbourg.fr. Nous avons Ike (Udanoh), Ish (Wainwright) et Léo (Cavalière) qui a été excellent face à Gravelines. Il ne faut pas forcer les choses. Nous avons un nouveau joueur (Kris Richard) à intégrer, peu de temps pour s’entraîner. Donc si on commence à tout changer, on va détruire l’équipe. Il faut savoir construire avec les armes que l’on a sur le moment. La bonne philosophie à avoir est : « Ce n’est pas ce qui nous manque ou ce qui est cassé qu’il faut regarder. Il faut se concentrer sur ce qu’on a et nos forces ». Bien sûr, dans l’état nous n’avons pas de taille à l’intérieur. Mais crois-moi que, lorsque tu as Leo et Ish à l’intérieur ensemble… ça pose de sacrés problèmes à l’adversaire. C’est l’état d’esprit qu’il faut avoir et que l’équipe a : On ne pense pas à ce qui nous manque : Yannis out, Brandon out, peu de temps pour s’entraîner, etc… Non, non, la bonne façon d’aborder le match est sans aucun doute : qu’est-ce que nous avons pour les battre ?! Nous avons les armes pour ?! Alors ok, concentrons-nous dessus et on avance !"